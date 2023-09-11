Daniel Radcliffe, Marvel Sinematik Evreni’ne adım atmaya hazırlanıyor. Ünlü aktör gizemli bir rolle Deadpool 3 kadrosuna dahil oldu. Başrolünde Ryan Reynolds’ın yer aldığı ilk Deadpool filmi 2016’da vizyona girdi. Yetişkinlere yönelik mizahı ve kurgusuyla diğer süper kahraman yapımlarından ayrılan filmin devam macerası 2018’de çıktı. Ardından Fox’un el değiştirme süreciyle birlikte yapım da karmaşık bir geleceğe merhaba demiş oldu.

Disney çatısı altına geçen Deadpool’un aynı tonları koruyup koruyamayacağı merak edilirken yapımcı cephesinden 18+ yaş sınırı duyurusu birçok izleyici tarafından olumlu karşılandı. Daniel Radcliffe’in hangi rolle yapıma dahil edildiği şimdilik sır gibi saklansa da tahminler İngiliz aktörün Wolverine’in gençliğine hayat vereceği yönünde.