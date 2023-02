Ülkemizde yaşanan büyük felaketlerin ardından dünyadan ve Türkiye’den birçok isim yardım için seferber oldu. James Bond karakteriyle akıllara kazınan İngiliz oyuncu Daniel Craig, depremin meydana geldiği ilk andan beri Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

54 yaşındaki aktör Daniel Craig, meydana gelen depremlerden bu yana 101,5 milyon sterlin topladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bağış için teşekkür konuşması yapan Craig, “Depremler saniyeler sürdü ama etkisi yıllarca sürecek. Hastaneler, okullar ve iş yerleri enkaza döndü, yüzbinlerce insan dondurucu kış koşullarında evsiz kaldı. Lütfen DEC’i destekleyerek onlara yardım etmek için elinizden geleni yapın” dedi.

Thank you to @ITV for supporting our Turkey-Syria Earthquake Appeal

And thank you to Daniel Craig for presenting the appeal film

Please donate today to help DEC member charities on the ground reach more people in urgent need of assistance: https://t.co/wg81Cj5Nvx pic.twitter.com/2iYPCdMuhU

— DEC (@decappeal) February 9, 2023