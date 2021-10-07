Daniel Craig de artık Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda!

James Bond’un yıldızı Daniel Craig de artık Hollywood elitlerinden biri! Hollywood Şöhretler Kaldırımı’na ismi yazılan Craig, kaldırıma adı yazılan 2 bin 704’üncü ünlü oldu.

James Bond film serisinde James Bond karakterini canlandıran altıncı oyuncu olan İngiliz aktör Daniel Craig, Hollywood Şöhretler Kaldırımı’na adı yazılan efsaneler arasına girmeyi başardı.

53 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu kaldırımdaki 2 bin 704’üncü yıldız oldu. James Bond film serisindeki kod adına (007) ithafen 7007 Hollywood Bulvarı’na yıldızı konulan Craig, “Hollywood’da üzerinizden yürünmesinin bir onur olacağını söyleyeceğimi hiç düşünmezdim” ifadelerini kullandı.

“Mükemmel bir oyuncu”

Los Angeles kentindeki törene katılarak Daniel Craig’i yalnız bırakmayan ünlü oyuncu Rami Malek, törende yaptığı konuşmada Craig’in mükemmel bir oyuncu, kendisini işine adayan bir isim olduğunu söyledi.