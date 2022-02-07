Aziz dizisinde Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez, dizide gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

“O Ses Türkiye Yılbaşı” çekimlerinde şarkıcı Murat Boz ile yakınlaştığı iddia edilen Damla Sönmez, çıkan iddialar sonrası sessizliğini korudu.

Kariyer hayatı dışında özel yaşamıyla da ilgi çeken Damla Sönmez, son verdiği röportajda, sosyal medya arkadaşlığı hakkında yaptığı yorumla gündeme gelmişti.

Damla Sönmez, sosyal medya platformları hakkında şu ifadeleri kullanmıştı, “İnternetten tanışmak bana garip geliyor.

Yapanlar var, olabiliyor demek ki… Belki de hiç başıma gelmediği için bana garip geliyor”

Damla Sönmez, şimdi ise Instagram sayfasından paylaştığı karelerle gündeme geldi.