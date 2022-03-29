‘Sihirli Annem’ isimli dizinin Tuğçe’si olarak bilinen Damla Ersubaşı, TV100’de yayınlanan Beyin Dedektifi programına konuk oldu. İki kızının babası Mustafa Can Keser ile 2. kez nikah masasına oturma kararı alan Damla Ersubaşı, evliliğiyle ilgili samimi bir itirafta bulundu. Ersubaşı, “Hayatınızda şu olayı yaşamasaydım’ dediğiniz bir olay var mı?” sorusuna “Eski eşim (Mustafa Can Keser) sinirli bir insandı. Kavgalarımız hayatta unutamadığım anlardı. 23 yaşında evlendim. Keşke 23 yaşında evlenmeseydim. Mesela kızım 23 yaşında evlenmek istediğini söylese, ‘Daha küçüksün, erken!’ diye uyarırdım” cevabıyla pişmanlığını dile getirdi.