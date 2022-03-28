Damla Ersubaşı, yapımcılığını Özlem Çelik ve Çağrı Çelik’in üstlendiği Projepark Yapım tarafından hayata geçirilen ve Barış Muslu’nun sunucu koltuğuna oturduğu TV 100’de yayınlanan Beyin Dedektifi programına konuk oldu. Barış Muslu’nun “Hayatınızda şu olayı yaşamasaydım dediğiniz bir olay var mı” sorusu üzerine Ersubaşı, “Eski eşim sinirli bir insandı. Kavgalarımız hayatta unutamadığım anlardı. 23 yaşında evlendim. Keşke 23 yaşında evlenmeseydim. Mesela kızım 23 yaşında evlenmek istediğini söylese daha küçüksün erken diye uyarırdım” yanıtını verdi.