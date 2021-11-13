Dakota Johson anneannesiyle ilgili konuştu: Alfred Hitchcock kariyerini mahvetti!

‘The Fifty Shades of Grey’ filmiyle hayran kitlesi genişleyen oyuncu Dakota Johnson, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu ‘The Hollywood Reporter’ın ‘Award Chatter‘ isimli podcast programında itiraflarda bulundu.

“Bunu hayal etmek bile istemezsiniz”

Dakota Johnson, 1963 yılında yayınlanan ‘The Birds’ isimli filmle ismini duyuran anneannesi Tippi Hedren’in kendisini her zaman kariyeri konusunda desteklediğini ve cesaret verdiğini ifade etti.

Anneannesinin sinema sektöründe yaşadığı olumsuz olaylara rağmen her zaman dik bir duruş sergilediğini ifade eden Dakota Johnson, “Alfred Hitchcock kendisiyle birlikte olmadığı için anneannemin kariyerini mahvetti. Onu korkuttu ve tüm bunlardan asla sorumlu tutulmadı” dedi. Açıklamasının devamında, “Güce sahip olan insanların, kendilerinden daha zayıf insanlar üzerinde bu gücü kullanmaları kabul edilemez. Bu konuda konuşmak zor çünkü o benim büyükannem. İnsanın, birilerinin büyükannesinden yararlandığını düşünmesi kolay değil, bunu hayal bile etmek istemezsiniz” diyen Dakota Johnson, anneannesinin başına gelen bu olaya sitemde bulundu.

Arabanın arka koltuğunda öpmeye çalıştı

Tippi Hedren, Alfred Hitchcock’un 1980 yılındaki vefatından yıllar sonra, yönetmenin kendisini ‘The Birds’ filminin çekimleri esnasında birçok kez taciz ettiğini söyleyerek, anılarını anlattığı kitabında Hitchcock’un arabada kendisini öpmeye çalıştığı bir anı, “Korkunç bir andı” sözleriyle anlatmıştı.