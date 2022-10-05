Dereceler düşmeye başladığında soğuğa maruz kalan saç ve saç derimiz nemini kaybeder. Sıcaklığı düşen ve nemsiz kalan saçlar güçsüzleşir, cansızlaşır ve dökülmesini önlemek imkânsız gibi bir hâl alır. Peki güçsüzleşip dökülen saçlarımızı nasıl besleyebilir ve daha gür hale getirebiliriz?

Gelin evde uygulayabileceğimiz ve saçlarımız için mucizevi etkiler yaratacak tariflere birlikte bakalım.

Fındık ve Zeytinyağı

Fındık, içeriğindeki yağda bulunan yağ asitleri ve E vitamini sayesinde bu soğuk havalarda kurumuş saç diplerinizin nemlenmesini sağlayacaktır. Zeytinyağı ise içeriğinde bulunan vitaminlerle saçınızı gürleştirir ve parlaklık sağlar. Peki bu ikiliyi saçımıza nasıl uygulayabiliriz? Kavrulmuş fındıkları robottan geçirip ufalanmış hale getirdikten sonra zeytinyağıyla birlikte ocakta kavurun. Püre haline gelen karışımı soğumaya bıraktıktan sonra maske halinde saçınıza uygulayabilirsiniz. Uyguladığınız tarifi bir iki saatin ardından durulayın. Her hafta uygulayabileceğiniz bu tarif saçlarınızı hem gürleştirecek hem de parlaklık kazandıracaktık.

Yumurta

Yumurta, içeriğinde barındırdığı biotin, folat, A vitamini ve D vitamini sayesinde kuru saç derisini nemlendirme konusunda oldukça etkili bir besindir. Bir adet yumurtayı 3-4 yemek kaşığı zeytinyağ ile maske haline getirip saç diplerinize masaj yardımıyla uygulayabilirsiniz. Bu karışımı saçınızda 30 dakika bekletmeniz, saçınızın gerekli vitaminleri almasına ve gürleşmesine yardımcı olacaktır.

Avokado ve Muz

Yerken kalp sağlığımızı desteklemek, iştahımızı düzenlemek gibi çok sayıda etkisi olan avokadonun saçlarımız için de bir çok faydası bulunuyor. İçerdiği E vitamini özleri sayesinde saç köklerimizi besleyip gürleştirir. Bir adet avokadoyu bir adet muz ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile püre haline getirip saç dipleri ve uçlarına uygulayabilirsiniz. Muz, içeriğinde barındırdığı demir ve çinko sayesinde saçınızdaki kırıklığa ve cansızlığa iyi gelecektir. Saçınızdaki bu karışımı 20 dakika sonra yıkamayı unutmayınız.

Hindistan Cevizi Yağı

Saçlar için çok büyük bir mucizevi etkiye sahip hindistan cevizi yağı, antioksidan açısından oldukça zengin bir besindir. İçerdiği bu antioksidanlar sayesinde düzenli uygulamada saçın daha dolgun ve gür görünmesini sağlar. Özellikle saça anında gözle görülür bir parlaklık kazandıran hindistan cevizi yağı, kabarma ve elektriklenme sorununu da çözüyor. Yatmadan önce masaj yardımıyla saça uygulayacağınız hindistan cevizi yağını bir boneyle kapattıktan sonra tüm gece bekletebilirsiniz. Sabah saçınıza su değdirmeden yalnızca şampuan ile saçlarınızı ovuşturun ve sonrasında durulayın. Bu şekilde saçınızdaki yağ daha kolay arınacaktır. Dilerseniz her duş sonrası ıslak saçınıza da bir miktar hindistan cevizi yağı uygulayıp sonrasında kurutabilirsiniz.

Başak Umut

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