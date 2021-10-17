Daha Açık Giyeceğim Demişti Sözünü Tuttu! İşte Hande Yener’in Cesur Seçimi

İddialı sahne kostümüyle Minsk’te sahneye çıkan Hande Yener’in tanga görünümlü kemeri dikkat çekti. Yapımı bir ay sürmüş olan Seyit Ares imzalı kırmızı deri kostümün, 2021 senesinin en iddialı kostümü olduğu konuşuluyor.

“Daha açığını giyeceğim”

Kendisinin ve meslektaşı Gülşen’in sahne kıyafetlerinin fazlasıyla tartışılmasından sonra daha açığını giyeceğini söylemişti. Sözünü tutan Hande Yener, yine cesur bir kıyafet seçimi yaptı.

“Bana kırmızı çok yakışıyor”

Hayranlarını her defasında şaşırtmayı başaran Hande Yener, hafızalardan silinmeyecek kostümüyle geceye damga vurdu. Tangaya benzeyen kemeriyle ilgilerin odağı olan sahne kıyafetiyle sahneye çıkan ve hayranlarına sevilen şarkılarını söyleyen Hande Yener, hayranlarından, “Sana kırmızı çok yakışmış” iltifatları aldı. Ünlü şarkıcı da İltifatları, “Bana kırmızı yakışıyor” sözleriyle cevapladı.