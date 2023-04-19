Kavak Yelleri dizisindeki Efe rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında Lise Defteri, Hırsız Polis, Kiraz Mevsimi, Dokuz Oğuz ve Yeni Gelin gibi dizilerde oynayan Dağhan Külegeç, geçtiğimiz sene evlilik yolunda ilk adımı atarak 6 yıllık sevgilisiyle nişanlanmıştı. Çift, önceki gün de sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

Geçtiğimiz ay ilişkilerinin 7. yılını kutlayan ikili, Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde gözlerden uzak bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Törenden kareleri Instagram hesabından yayınlayan Külegeç, “Resmileşti” notunu düştü.

Sevilen oyuncu nikahında gömlek ve ceket tercih ederken genç kadının kot pantolon ve çiçek desenli bir gömlek giymesi dikkatlerden kaçmadı.

Külegeç’in paylaşımına Yasemin Kay Allen, Arzu Yanardağ, Tolga Mendi ve İbrahim Kendirci gibi isimlerden tebrik yorumu geldi.