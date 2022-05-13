Ünlü restoranı ile tanınmasının yanı sıra, TikTok ve Instagram’da paylaştığı videolarla da gündem de olan ‘Czn Burak’ lakaplı ünlü işletmeci Burak Özdemir’le ilgili sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar gündem oldu. Ünlü işletmecinin paylaşımından sonra bazı haber siteleri “beyninde tümör olduğu” iddialarında bulundu.

CZN Burak’ın beyninde tümör mü var?

Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu haberden sonra Burak Özdemir, sosyal medya hesabından açıklama yapma gereği duydu.

Yaptığı açıklamasında, “Herkese merhabalar, güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Kötü bir durum yok. Lütfen asılsız haberlere, paylaşımlara itibar etmeyiniz. Teşekkür ederiz, iyi ki varsınız. En güzel bağ sevgidir.” sözlerini paylaşarak iddiaları yalanladı.

CZN Burak Instagram Paylaşımı: