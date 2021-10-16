CVK Park Bosphorus Hotel nerde?

Şehrin kalbi Gümüşsuyu’ndaki özel konumu ve ayrıcalıklı hizmet anlayışı ile kendi alanında fark yaratan CVK Park Bosphorus Hotel, zindelik, tazelenme, sağlık ve aktif yaşam noktası Safira Spa & Fitness ile konuklarına kapılarını aralıyor.

Yenilenen hizmet anlayışı ve ambiyansı ile sadece bir konaklama adresi değil aynı zamanda bir yaşam adresi olma özelliğini de sunan CVK Park Bosphorus Hotel, konaklayan misafirlerinin yanı sıra dışarıdan da spa alanına misafir kabul eden Safira Spa & Fitness ile kendine zaman ayırmak, zinde hissetmek isteyenlerin gözdesi olarak öne çıkıyor.

CVK Park Bosphorus Hotel’in ​​masaj odası var mı?

8.500 m²’lik Safira Spa & Fitness’ta, masaj odaları, dinlenme alanları, imza masaj ve bakım terapileri, VIP tedavi odaları, hem unisex hem de sadece kadınlara özel fitness ve spa hamam alanları, grup dersleri, spinning, pilates, crossfit stüdyoları bulunuyor. Geleneksel Osmanlı tarzı ve geleneklerine uygun olarak tasarlanan Türk Hamamları, özel mermer kullanımı ile fark yaratıyor.

Safira Spa & Fitness

Spa’nın yüzme havuzunda sezona bağlı olarak açılır kapanır bir cam çatı bulunuyor. Grup dersi, spinning, pilates ve crossfit stüdyoları ile kişisel antrenör fırsatı da sunan Safira Spa & Fitness, tatil veya iş seyahatinde olsanız bile ideal formunuzun ve sağlığınızın merkezi olarak öne çıkıyor. Safira Spa & Fitness’ta her biri farklı stilde dizayn edilen 10 adet masaj odası bulunuyor. Türkiye’de ilk kez VIP spa konseptini hayata geçiren bu tesis, içlerinde kendi özel Türk hamamları, saunaları, buhar odaları ve jakuzilerini bulunduran ve misafirlerine özel deneyim sunan iki adet VIP masaj odasına da sahip. Siz de üzerinizdeki yorgunluktan arınmak isterseniz rotanızı Safira Spa & Fitness’a çevirebilirsiniz.