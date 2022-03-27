Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın “Benim Kahramanım Türk Halkıdır” adlı kitap çıkardı. Cüneyt Arkın kitabında Kemal Sunal’ın sevmediği arabeskçiyi isim vermeden anlattı.

“Yılmaz Kalkavan’ın yemeğine davetliyiz. Kemal Sunal ve ben iki dirhem bir çekirdek giyinip, davetin yapıldığı otele gittik. Lobi kalabalıktı. Millet asansör bekliyordu, sıraya girdik. O meşhur arabeskçi yine geldi. Yanında televizyoncular, gazeteciler ve dostları vardı.

Bizi görünce sevinir gibi yaptı, sonra sinsice sırıttı.

‘Kemal Bey, sizi görmek ne güzel çok sevindim. Bana resminizi imzalar mısınız?’

Aklınca dalgasını geçiyordu.

Kemal hiç duraksamadı, fotoğrafını çıkardı:

Cüneyt Arkın, Kemal Sunal ile olan anısından şöyle bahsetti:

“Bir gün Hilton’un lobisinde oturuyoruz. Gözü bir yere takıldı. Baktım, 60 yıllık müzik birikiminin üzerine çökmüş Arap’tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi.

Asansöre bindi, yukarı çıktı.

Kemal Sunal, ‘Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir’ dedi.”

“İsminiz Neydi?”

“İsminiz Neydi?” başlıklı bir başka bölümde yine Kemal Sunal, yine ikisinin de sevmediği arabeskçi var:

“Yılmaz Kalkavan’ın yemeğine davetliyiz. Kemal Sunal ve ben iki dirhem bir çekirdek giyinip, davetin yapıldığı otele gittik. Lobi kalabalıktı. Millet asansör bekliyordu, sıraya girdik. O meşhur arabeskçi yine geldi. Yanında televizyoncular, gazeteciler ve dostları vardı.

Bizi görünce sevinir gibi yaptı, sonra sinsice sırıttı.

‘Kemal Bey, sizi görmek ne güzel çok sevindim. Bana resminizi imzalar mısınız?’

Aklınca dalgasını geçiyordu. Kemal hiç duraksamadı, fotoğrafını çıkardı: ‘Hay hay efendim, isminiz neydi?’

Odatv’nin haberine göre kitapta geçen Yılmaz Kalkavan’ın davetlerine katılan isim Orhan Gencebay idi.