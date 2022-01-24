Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik, 79 yaşında hayatını kaybetti. Covid 19’a bağlı zatürre tedavisi gören Girik’in çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak haberi duyurdu.

NTV yayınına katılan Cüneyt Arkın, konuşmakta güçlük çekerek, “Şu anda bağıra bağıra ağlamak istiyorum” ifadesini kullandı ve şunları ekledi:

“O benim can yoldaşımdı. O mavi bakışları, ilk bakışları… En cesur insandı. O kadar alçakgönüllü, öylesine zarif, ince, dünyalar güzeli bir hanımefendiydi o.”