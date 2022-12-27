Sanatçı Gamze Taşdan, yaptığı çalışmalarda Cumhuriyet ilanıyla birlikte bilinçli bir modernleşme sürecine giren ve bu sürecin simgesi haline gelen genç kızları konu ediyor. Kadınların kamusal görünürlüğü, genç kızların bireysel özlemleri, kendi benliklerini arayış süreçleri, Taşdan’ın kendine özgü duyarlı ve renkli dünyasında hayat buluyor.

Kadınsılıktan uzak, “masum ve romantik” bir beden diliyle yeni ulusun inşa sürecinde yer alan genç kızlar, sanatçının resimlerinin temel ögesi konumunda yer alıyor. Köy Enstitüleri’nden dans salonlarına, her alanda modernleşmek için eğitim gören genç kızlar izleyici karşısına çıkıyor.

Sanatçı, nostalji özlemi yansıtmayı değil, nostaljinin ulusal bağlamdaki anlamını sorgulamayı amaçlıyor. Geçmişin umutlarını günümüz açısından yeniden değerlendirmeyi hedefliyor.

Taşdan, resimlerinde film afişleri, film kareleri, plak kapakları, reklam imgeleri ve belgesel fotoğraflardan yola çıkarak tüm bu tarihsel verilerin kurgusal boyutlarını irdeliyor. Sanatçı, “Cumhuriyet Kızları” sergisinde, Cumhuriyet tarihinde kadın imgesinin neden ve nasıl başat bir rol oynadığını da sorguluyor. Cumhuriyet Kızları isimli sergi 20 Aralık-4 Şubat 2023 tarihleri arasında Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda sanatseverlerle buluşacak.

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