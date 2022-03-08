21 Aralık 2018’de Uğur Dündar‘ın sunuculuğunu üstlendiği ‘Halk Arenası’ isimli programda söyledikleri sözler sebebiyle Metin Akpınar ve Müjdat Gezen “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan yargılanmıştı. Sözcü Gazetesi’nden Sevgim Begüm Yavuz’un haberine göre, yargılanma ardından geçen yıl 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından beraat kararı verilen Metin Akpınar ve Müjdat Gezen dosyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları tarafından İstinaf Mahkemesi’ne taşındı.

İncelenen dosya sonrası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını onadı. Ceza Dairesi kararında, “Sanıkların savunmaları ve tüm dosya kapsamı ile sanığın leh ve aleyhindeki toplanan tüm kanıtları inceleyip, irdeleyen ve iddianın reddine ilişkin sebepleri karar yerinde ayrı ayrı gösteren, savunmayı tercih nedenlerini açıklayan, aleyhteki kanıtları hükümlülük için yeterli görmeyen mahkemenin beliren takdir ve kanaati karşısında istinaf başvurusunda bulunan O Yer Cumhuriyet savcısı ve katılan vekilinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla İstinaf başvurularının esastan reddine” ifadeleri kullanıldı.