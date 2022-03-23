Cult Gia markası, kullandığı nötr renk paletinde, plaj elbiseleri, dekolteli üstleri ve vücudu saran örgü kıyafetleriyle tanınıyor. Cult Gaia ve Bratz, Bratz bebeklerinin 21. doğum gününü ve Cult Gaia’nın 10. yıldönümünü özel bir kapsül koleksiyon ile kutladılar. Cult Gaia’nın kurucusu Jasmin Larian, aslında Bratz’ı yaratan ailenin bir parçası, Larian, şirketin yaratıcı Direktör rolünü üstleniyor.

İki markanın imzası olan ve erken dönem estetiğini birleştiren kapsül koleksiyon, belki de bugüne kadarki en nostaljik Y2K ( Milenyum modası) parçalarıyla dolu. Bratz bebeklerinin onlarca yıldır sevilen “O” kız tavrından ilham alan işbirliği, çok sayıda hazır giyim parçalarından ve aksesuarlardan oluşuyor. Bu özel kapsül koleksiyon, örgü üstler, yılan derisi baskılar, kesik elbiseler ve mini etekler gibi 2000’li yılların başındaki siluetleri, tümü batik ve koyu neonlar gibi canlı renklerde görünümler içeriyor.