‘Çukur’, Üç Kuruş’ gibi yapımlarla ismini duyurmuş ve şimdilerde ‘Duy Beni’ dizisinde ‘Halil’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Aytaç Uşun, meslektaşı ve yoga eğitmeni Şirin kılavuz ile nikah masasına oturdu. Çifti bu mutlu gününde ünlü dostları yalnız bırakmadı. Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu, Hande Soral ve İsmail Demirci çifti, Rıza Kocaoğlu, Nursel Köse, Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay gibi televizyon dünyasından bir çok ismin katıldığı düğün Beykoz’da gerçekleşti.

Düğün çıkışı Uraz Kaygılaroğlu’na, yakın arkadaşı Nilperi Şahinkaya ve Burak Deniz olayının sorulması üzerine Kaygılaroğlu, “Olay mahkemede, benim konuşmam doğru olmaz” yanıtını verdi.

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