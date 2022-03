1995 yılından bu yana Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği tarafından düzenlenen Critics’ Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) 27. kez sahiplerini buldu. Covid-19 sebebiyle iki ay ertelenmesinin ardından 13 Mart 2022 tarihinde düzenlenen tören TBS ve The CW‘de eş zamanlı yayınlandı. Los Angeles’ta gerçekleştirilen törende birçok dalda ödül sahiplerini buldu. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Will Smith – King Richard alırken En iyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Jessica Chastain’e – The Eyes of Tammy Faye layık görüldü. En İyi Film, The Power of the Dog olarak seçilirken En İyi Yönetmen Ödülü, Jane Campion’a – The Power of the Dog gitti. Bu ödüllerin yanı sıra Sarah Broshar and Michael Kahn (En İyi Kurgu, Kenneth Branagh (En İyi Orjinal Senaryo), Jenny Beavan (En İyi Kostüm Tasarımı), The Mitchells vs the Machines (En İyi Animasyon Film), Hans Zimmer (En İyi Film Müziği) gibi isimler de çeşitli dallardaki ödüllerin sahibi oldu.

Ödül töreni yalnızca verilen ödüllerle değil yıldızların kırmızı halı görüntüleriyle de hakkından söz ettirdi.

İşte kırmızı halının şıkları…

D’Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs) açık renkteki Givenchy takımıyla oldukça beğenildi.

Caitriona Balfe (Belfast) nude tonlarda tercih ettiği Dior Haute Couture elbisesiyle dikkat çekti.

Selena Gomez (Only Murders in the Building) taş detaylı kırmızı Louis Vuitton elbisesiyle göz doldurdu.

Jodie Turner-Smith mavi saten Gucci elbisesini Bulgari takılarıyla kombinleyerek kırmızı halıda fark yarattı.

Hannah Einbinder (Hacks), Giorgio Armani maskulen takımıyla dikkat çekti.

Zoey Deutch (presenter), pembe Alexander McQueen elbisesiyle kırmızı halıya renk kattı.

HoYeon Jung (Squid Game) ise taş detaylı Louis Vuitton elbisesiyle geceye ışıltı kattı.

Lady Gaga (House of Gucci), derin dekolteli Gucci elbisesini Tiffany & Co takılarla tamamlayarak kırmızı halıda iddiasını sürdürdü.