Bir boksörün hayatını anlatan ‘Creed’ serisinin son filmi ‘Creed 3: Efsane Devam Ediyor’un yeni tanıtım videosu paylaşıldı. Michael B. Jordan’ın ilk defa yönetmen koltuğunda oturacağı film, baş karakter Adonis Creed’in geçmişinden biri olan Damian’ın boksun en büyük ismi olmak için Creed’e meydan okumasını ve ardından gelişen gelişen olayları konu ediyor.

3 Mart 2023’te Türkiye’de vizyona girmesi planlanan filmin oyuncu kadrosunda ise Jonathan Majors, Tessa Thompson, Wood Harris, Florian Munteanu, Tony Bellew ve Phylicia Rashad gibi isimler yer alıyor.

İşte Creed 3: Efsane Devam Ediyor filminin son yayınlanan fragmanı…