Oversize hoodieler eşliğinde, “cozy” kavramının en soğuk stil rehberine merhaba! Cozy ruhunu içinizde yaşayın.

Rahat denildiğinde akla ilk gelen nedir? Günlük rutinlerimizi bir kenara bırakıp, pencerenin ardında fırtınalar koparken uzanıp battaniyenin altında film izlemek mi? Eski kış için makul bir seçenek. Fakat şimdilerde, “cozy” kavramıyla tanışmamızın ardından durum dönüşerek farklı bir boyut kazanıyor.

Yeni nesilin beraberinde getirdiği “rahat” algısı, bir noktada dış etkenlerden bağımsız olarak, iç huzura yönlendiriyor. Çünkü iç huzur daima yatırım yapmaya değer bir lüks ve öyle de kalacak. Ve bunun sağlayıcısı olarak da iyi hissettikleri stillere bürünüyorlar. Bu noktada “rahat”, rahat kalmak adına giyinmekten daha fazlasını ifade ederken, iyi hissetmek için giyiniliyor. Toplum kadınlara feminen görünmenin topuklu ayakkabılar, yumuşak renkler ve dar giysiler giymek anlamına geldiğini empoze etse de, güncel moda sahnesi bu algıyı oldukça cesur biçimde yıkıyor.

Oldukça geniş, salaş ve rahatlığı simgeleyen cozy ürünlerin kombinasyonu oldukça çabasız. Jean, eşofman, hoodie, blazer, gibi parçalarla oldukça tatminsel sonuçlar sunuyor. Cozy etkisinin ele geçirdikleri bunlarla sınırlı değil. Cozy atmosferi taşıyan aksesuarlar… Yine onlarda ziyadesiyle oversized parçalar. İnsanda yumuşak dokunuşlar uyandıran bu aksesuarların içinde barındırdığı xxl çantalar güncel olarak en trend görünüm tamamlayıcılardan.