Omicron’un alt varyantı olarak tanımlanan BA2 varyantının adını son günlerde sıkça karşımıza çıkıyor. Omicron varyantından daha tehlikeli olduğu söylenen BAE hakkında detaylar…

Diğerlerinden Farklı

Covid-19’un BA1 olarak da adlandırılan en etkin ve yüksek düzeyde bulaşıcılığa sahip omicron varyantısı, son günlerde dünyada Covid enfeksiyonlarının yarısını oluşturmakta ve Danimarka, Hindistan gibi birbirinden uzaktaki ülkelerde vaka artışları kaydedilmekte. Yakın zamanda yapılan araştırmalara göre BA2 varyantı, diğer alt varyantlara göre daha hızlı çoğalıyor ve daha fazla bulaşıcılığa sahip olduğu gözlemleniyor. Bunun beraber BA2 varyantına bağlı hastalığın daha ağır seyrettiğine ilişkin henüz uzmanlar tarafından açıklanmış bir veri bulunmamakta.

BA2 varyantının semptomları : Burun akıntısı daha fazla görülüyor

BA2 varyantının belirtileri, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu şikayetleri olarak bildirilirken, burun akıntısının daha dominant olduğu gözlemlendi. Uzmanlar tarafından, hastalığın daha ağır geçirildiğine dair bir bilgi açıklanmazken yakın zamanda Japonya’da yapılan bir araştırmaya göre hem daha hızlı bulaştığı hem de ciddi hastalığa neden olabileceği bildirildi.

Hafif atlatılabilir!

Omicron ve alt varyantları aşılı kişileri de etkileyebiliyor ancak Covid-19 aşılarının hala hastalığın hafif seyretmesine yardımcı olduğu gözlemleniyor. Salgının seyrini hafifletmesine ve aşıların işe yaramasına rağmen Covid-19 enfeksiyonunun Omicron ve BA2 gibi varyantları, hala ileri yaştaki bireyler ve kronik hastalar için risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu nedenle uzmanların açıklamalarına göre. tedbirli olunmalı, aşılar ihmal edilmemeli ve sosyal mesafe, hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir.