Dünya çapında 6.2 milyondan fazla insana bulaşan Covid-19 salgını devam ederken Fransa’da kan grupları ile koronavirüsün bulaşması ile ilgili bir araştırma yapıldı.

Araştırmada, 333 çift mercek altına alınırken bunların hastalığı birbirlerine bulaştırma oranı da analiz edildi.

Sözcü’nün aktardığına göre, yapılan inceleme sonucunda kan grupları aynı olan çiftlerin birbirlerine koronavirüsünü daha çok bulaştırdığı tespit edildi.

Araştırma sonuçlarında bilim insanları, “Eğer koronavirüs olan kişinin kan grubu A, B ya da AB ise Covid-19’u A ve B antikoru olan birine bulaştırabilir. 0 kan grubuna sahip olanlara ise bulaştırması zor. Zira 0 kan grubuna sahip olan kişiler diğer gruplara kan verebilir ama kendisi sadece 0 kan grubundan kan alabilir” açıklamasını yaptı.

“Süper bulaştırıcı olan kan grubu…”

Fakat bilim insanları bu durumun olumsuz yönünü de mercek altına aldı. Uzmanlar, “0 kan grubuna sahip olanlar diğer gruplara kan bağışı yapabiliyor. Dolayısıyla kan grubu 0 olan birisi diğer insanlara daha kolay bir şekilde hastalık bulaştırabilir. Bu kişiler genelde ‘süper bulaştırıcı’ oluyor” dedi.

Öte yandan uzmanlar, kan grupları uyuşmayan çiftlerin hastalığı bulaştırma oranının yüzde 27.9 olduğunu açıklarken kan gruplarının uyuşması durumunda ise vaka oranının yüzde 47.2’ye ulaştığını aktardı.

Araştırmayı okurlarına duyuran Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild’e konuşan Profesör Andreas Radbruch, “Bu sonuçlar çok şaşırtmadı beni. Geçmişte diğer virüslerde de benzer sonuçlar çıkmıştı” dedi.

Bild’e konuşan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Carsten Watzl, “Kan grubunuza bakıp önlemleri erkenden bırakmayın. Hastalığın bulaşması tamamen kan gruplarına bağlı değil” diyerek maske, hijyen ve mesafe önlemlerine devam edilmesi gerektiğini duyurdu.