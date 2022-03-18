Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi, son 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu süreçte koronavirüsün beyine yönelik etkileri de tartışma konusu oldu. Araştırmalar sürerken; Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, Covid-19’un beyni ciddi ve kalıcı etkilediğine dair bir belirti olmadığını kaydetti.

Özellikle ağır olgularda hastalık sonrası “beyin sisi” olarak adlandırılan konsantrasyon eksikliği, düşünce süreçlerinin zayıflaması gibi şikayetlerin ortaya çıkabildiğine dikkati çeken Topçuoğlu, bunların geçici durumlar olduğunun altını çizdi.

Topçuoğlu, Covid-19’un beyin üzerinde uzun dönemli, kalıcı hasarlara yol açıp açmayacağının tıp çevrelerince hala tartışıldığını, net bir kanıya henüz varılamadığını anlatarak, şunları kaydetti:

“Şu anda ibre, Covid-19 açısından beynin, akciğer gibi diğer organlara göre biraz daha şanslı olduğu, beynin bu süreçten daha düşük düzeyde etkilendiği yönünde. 2 yıldır pandeminin uğultusu altında yaşıyoruz, bugüne kadar çok vaka gördük. Eğer beyin üzerinde sık görülen, hepimizi korkutacak ciddi bir etkilenim olsaydı şimdiye kadar belirtileri de fazlasıyla görülürdü. Çok şükür bu yönde belirtiler yok.”