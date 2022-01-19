Çekya’nın ünlü Folk müzik grubu Asonance’ın 57 yaşındaki solisti Hanka Horka aşı olmayı reddederek eşi ve oğlundan kendisine koronavirüs bulaşmasını sağladı. Horka, hastalığın geçirildiğine dair belge almak için kendisine virüsü bulaştırdığı öğrenildi.

Geçen sene sonunda Covid-19’a yakalanan Hanka Horka’nın, virüsü oğlu ve eşinden kaptığı ortaya çıktı. Covid teşhisi konulan sanatçının,hastalıktan korunmak adına hiçbir önlem almamayı tercih ettiği de belirtildi.

“Aşı olmak yerine hastalığa yakalanmayı tercih etti”

Euronews’in aktardığına göre, sanatçının oğlu Jan Rek, annesinin aşı olmayı reddettiğini söyleyerek, “Bizle normal şekilde yaşamaya karar verdi ve aşı olmak yerine hastalığa yakalanmayı tercih etti” dedi.

“Hayatta kaldım, oldukça maceralı oldu”

Vefatından iki gün önce Hana Horka, sosyal medya hesabından “Hayatta kaldım, oldukça maceralı oldu. Şimdi ise gelsin tiyatrolar, konserler, saunalar ve acilen denize bir yolculuk” mesajını paylaşmıştı.

Hastalığın geçirildiğine dair belge sunulması gerekiyor

Çekya’da kültürel ve sportif etkinliklere katılmak ve bar ile restoranlara girebilmek için aşı olunduğunu ya da hastalığın geçirildiğine dair belge sunulması gerekiyor.

Şarkıcının oğlu Rek, annesinin ölümünden bölgenin aşı karşıtı önde gelen isimlerini sorumlu tuttu. Bu kişilerin annesini aşı olmamaya ikna ettiğini ileri süren Rek, “Ellerini kana buladılar” dedi.

“Onun bu fikre kapılmasına kimin neden olduğunu biliyorum” diyen Rek, “Ailesi yerine başkalarına inandığı için üzgünüm” şeklinde konuştu.

Yeni bir Covid dalgasının yaşandığı Çekya’da pazartesi 20 bin kişinin daha Covid-19’a yakalandığı açıklandı.