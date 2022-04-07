Polis muhabiri olarak gazeteciliğe başlayan, ardından savaş bölgelerinde foto-muhabirlik yapan usta gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral’ın annesi Nilüfer Aral yaşamını yitirdi.

Usta isim, acı haberi kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

“Sonsuzluğa uğurladık”

Instagram’dan, annesi ile birlikte bir fotoğrafını paylaşan Aral, gönderisine “Anneciğimi, Nilüfer Aral’ı bugün sonsuzluğa uğurladık. Her birini cevaplayamadığım taziye mesajlarınız için çok teşekkür ederim” notunu düştü.

Coşkun Aral’ın paylaşımı şu şekilde: