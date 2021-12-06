Converse, sevilen Pokémon serisinin 25.yılını özel bir koleksiyonla kutluyor.

Converse, Pokémon’un 25.yılına özel bir koleksiyon hazırladı. Pokémon’un sevilen karakterleri Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Jigglypuff, Meowth ve Pikachu, Converse x Pokémon koleksiyonuyla Converse Chuck Taylor All Star modelinde bir araya geliyor. 10 Aralık‘ta satışa çıkacak Converse x Pokémon koleksiyonu’nda, hem yetişkinler hem de çocuklar için ayakkabı, giyim ve aksesuar tasarımları yer alıyor.

Converse x Pokémon koleksiyonu’ndan kareler:































