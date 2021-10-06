Contemporary İstanbul Heyecanı Başlıyor
Pandemi kısıtlamalarının ardından gerçekleşecek olan ilk uluslararası sanat etkinliği olan Contemporary İstanbul, 16. Edisyonunu yeni ve özel bir mekanda gerçekleşecek ve 7-10 Ekim boyunca Tershane İstanbul’da sizleri bekliyor olacak.
Şehirde sanat sezonunu başlatan Contemporary İstanbul, Akbank ana sponsorluğunda son yıllarda İstanbul’dan yükselen dinamik çağdaş sanat ortamını öne çıkarmak için dünyanın dört bir yanından galerileri bir araya getirecek.
Contemporary İstanbul’a katılan galeriler
Sadece seçkin ve eşsiz sanat eserlerinin bulunduğu bu uluslararası sanat etkinliğine katılan galeriler:
AB Gallery, Güney Kore
Anna Laudel, Türkiye | Almanya
Ambidexter,Türkiye
Art On Istanbul,Türkiye
Art Refinery,Türkiye
Artopol,Türkiye
Bavan Gallery, Iran
Bozlu Art Project, Türkiye
Buro Sarıgedik, Türkiye
C24, Amerika
C.A.M Gallery, Türkiye
Claudia Schmidt, İsviçre
Dirimart, Türkiye
Galeri 77, Türkiye
Galeri Binyıl, Türkiye
Galeri Diani,Türkiye
Galeri/Miz, Türkiye
Galeri Nev Istanbul, Türkiye
Galeria Joan Gaspar, İspanya
Galerist, Türkiye
Hotel Mond Fine Art, Almanya
IRANSHAHR ART GALLERY, Iran
ISTANBUL’74, Türkiye
JD Malat Gallery, İngiltere
JD Malat Project presents ha:ar, İngiltere
Khak Gallery, Iran
Mariana Custodio, Portekiz
Marlborough Gallery, Amerika
Martch Art Project, Türkiye
Mironova Gallery, Ukrayna
Mohsen Gallery, Iran
One Arc Gallery, Türkiye
Öktem Aykut, Türkiye
PG Art Gallery, Türkiye
Pi Artworks, Türkiye/ İngiltere
Pilevneli x König, Türkiye/ Almanya
Pilot Galeri, Türkiye
Piramid Sanat, Türkiye
Red Art Istanbul, Türkiye
Sanatorium, Türkiye
Szena Gallery, Rusya
Vision Art Platform, Türkiye
x-ist, Türkiye
Zilberman Gallery, Türkiye | Almanya