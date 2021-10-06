Contemporary İstanbul Heyecanı Başlıyor

Pandemi kısıtlamalarının ardından gerçekleşecek olan ilk uluslararası sanat etkinliği olan Contemporary İstanbul, 16. Edisyonunu yeni ve özel bir mekanda gerçekleşecek ve 7-10 Ekim boyunca Tershane İstanbul’da sizleri bekliyor olacak.

Şehirde sanat sezonunu başlatan Contemporary İstanbul, Akbank ana sponsorluğunda son yıllarda İstanbul’dan yükselen dinamik çağdaş sanat ortamını öne çıkarmak için dünyanın dört bir yanından galerileri bir araya getirecek.

Contemporary İstanbul’a katılan galeriler

Sadece seçkin ve eşsiz sanat eserlerinin bulunduğu bu uluslararası sanat etkinliğine katılan galeriler:

AB Gallery, Güney Kore

Anna Laudel, Türkiye | Almanya

Ambidexter,Türkiye

Art On Istanbul,Türkiye

Art Refinery,Türkiye

Artopol,Türkiye

Bavan Gallery, Iran

Bozlu Art Project, Türkiye

Buro Sarıgedik, Türkiye

C24, Amerika

C.A.M Gallery, Türkiye

Claudia Schmidt, İsviçre

Dirimart, Türkiye

Galeri 77, Türkiye

Galeri Binyıl, Türkiye

Galeri Diani,Türkiye

Galeri/Miz, Türkiye

Galeri Nev Istanbul, Türkiye

Galeria Joan Gaspar, İspanya

Galerist, Türkiye

Hotel Mond Fine Art, Almanya

IRANSHAHR ART GALLERY, Iran

ISTANBUL’74, Türkiye

JD Malat Gallery, İngiltere

JD Malat Project presents ha:ar, İngiltere

Khak Gallery, Iran

Mariana Custodio, Portekiz

Marlborough Gallery, Amerika

Martch Art Project, Türkiye

Mironova Gallery, Ukrayna

Mohsen Gallery, Iran

One Arc Gallery, Türkiye

Öktem Aykut, Türkiye

PG Art Gallery, Türkiye

Pi Artworks, Türkiye/ İngiltere

Pilevneli x König, Türkiye/ Almanya

Pilot Galeri, Türkiye

Piramid Sanat, Türkiye

Red Art Istanbul, Türkiye

Sanatorium, Türkiye

Szena Gallery, Rusya

Vision Art Platform, Türkiye

x-ist, Türkiye

Zilberman Gallery, Türkiye | Almanya