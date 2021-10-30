Çok Güzel Hareketler 2 ekibi Levent Kırca’yı andı

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibi, bu hafta sahneledikleri “İspat Külfeti” isimli skecinde, Levent Kırca’nın yıllar önce Olacak O Kadar’da canlandırdığı sarhoş karakteri sahneye taşıdı.

Yılmaz Erdoğan’ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı ve Eser Yenenler’in sunduğu Kanal D’nin sevilen programı Çok Güzel Hareketler 2’de trafik polisleri tarafından çevrilen bir çiftin hikayesini anlatan “İspat Külfeti” isimli skeçte, sahneye giren Safa Sarı’nın canlandırdığı ünlü karakter yoğun alkışlarla karşılandı. Seyirciyi çok güldüren skeç sık sık alkışlarla kesildi.