Çikolata, pek çok insanın zevkle tükettiği hatta bağımlısı olduğu, kalori oranı yüksek ve enerji verici tatlı bir gıda ürünüdür. Ancak Food Science Galaxy’de çalışan gıda uzmanlarına göre bu yiyeceği yanlış tüketiyoruz.

Toplumun büyük çoğunluğu çikolatayı buzdolabında saklamayı ve yerken ağızda eritmek yerine çiğnemeyi tercih ediyor. Gıda uzmanlarına göre her ikisi de yapılmamalı. Çikolata, 18 dereceden düşük nemli bir ortamda saklanmalı. Çünkü buz dolabına konan çikolata düşük derece ısıya ve nemli bir ortama maruz kaldığı için kıvamını ve tadını kaybedebilir. Çikolatanızı düzgün saklayıp saklamadığınızı ise ele alındığında hemen erimemesinden ve kırıldığı zaman ses çıkartmasından anlayabilirsiniz.

Çikolata neden çiğnenmemeli?

The Sun’ın haberine göre, çoğu insanın yaptığı bir başka hata ise, çikolatayı ağızda eritmek yerine çiğnemek. Çikolata, eğer ağızda eritilerek ve emilerek tüketilirse kakao yağının erimesi ile tadının, ağızda daha fazla yayılmasını sağlar. Ayrıca, çikolatayı bu şekilde tüketmek daha çok zaman aldığı için, daha fazla çikolata tüketme isteğini azaltmaya yardımcı olabilir.

Uzmanların diğer çikolata tavsiyeleri

Uzmanlara göre, sabah 9 ila 11 arası, çikolata tüketmek için en iyi vakit dilimi. Bu sürede, damak tadımız başka yiyeceklerle değişmediği için, çikolatanın tadı daha yoğun hissediliyor. Ayrıca, çikolatada bulunan yüksek kalori ve kafein, gün içinde bize enerji vermesini sağlıyor.

Uzmanlara göre çikolatayı:

Küçük miktarlarda yemek, damak tadımızı boğmamak için önemli. Bu şekilde, tüketilen her parçanın tadını sonuna kadar alabilirsiniz.

Başka işlerle meşgul değilken yiyin. Bu şekilde, tüketilen çikolatanın içindeki her lezzeti daha açık şekilde tadabilirsiniz.

Başka yiyeceklerle karıştırın. Beyaz ve sütlü çikolataları ekşi ve acı yiyeceklerle tüketmek ve bitter çikolatayı tuzlu yiyeceklerle tüketmeyi deneyebilirsiniz.

Yedikten sonra damakta kalan lezzetin tadını çıkartın. Bazı çikolataların tadı, ağızda 45 dakikaya kadar kalabilir, ancak çoğu zaman bu süre yaklaşık 15 dakikadır.

Farklı çikolata çeşitlerini birbirine karıştırmayın. Farklı çeşitleri birbirine karıştırmak, damak tadınızı boğabileceği için tavsiye edilmiyor.