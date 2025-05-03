Kronik stres, ekonomik belirsizlik, dijital bağımlılıklar ve toplumsal güvensizlik, çocukların ruh sağlığı üzerinde derin etkiler bırakıyor. Psikoloji İstanbul’un başlattığı Güvenli Yuva Konferansı, bu etkileri görünür kılmak ve önleme stratejileri geliştirmek üzere düzenleniyor.

Konferansta yalnızca sorunlar değil, çözüm önerileri de sunulacak. Oyunla iletişimden duygu düzenleme becerilerine, ebeveyn desteğinden okul ortamında güvenli bağ kurmaya kadar geniş bir içerik sunan etkinlik, “sorun oluşmadan önlemenin” mümkün olduğunu vurguluyor.

Konferans, çocuklarla çalışan profesyonelleri, ebeveynleri, öğretmenleri, psikologları ve çocuk gelişimi uzmanlarını bir araya getirmeyi hedefliyor. Yüz yüze katılım 1.000 kişiyle sınırlıyken, çevrim içi katılım 10.000 kişiye kadar açık olacak; lisans öğrencileri ise online oturumlara ücretsiz katılabilecek. Güvenli Yuva Konferansı, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve toplumsal bağları güçlendirmek adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Konuşmacılar:

● Dr. Darcia Narvaez – Notre Dame Üniversitesi, çocuk gelişimi ve ahlaki gelişim uzmanı

● Dr. Jenny Wade – Doğum öncesi psikoloji ve bilinç gelişimi araştırmacısı

● Dr. Marilyn Sanders – Polivagal Teorisi uygulayıcısı, pediatrist

● Dr. Lawrence Cohen – Oyun terapisi ve ebeveynlik üzerine uzman

● Dr. Lisa Dion – Ergenlikte bağ kurma ve güvenli ilişki uzmanı

● Dr. JoAnne Pedro-Carroll – Boşanma süreçlerinde çocukların duygusal güvenliği üzerine çalışmalar

● Dr. Clemence Jeay – Beden-zihin dengesi ve osteopati uzmanı

● Dr. Nilüfer Devecigil – Oyun terapisti ve ebeveynlik danışmanı



Tarih: 27-28 Mayıs 2025

Yer: Hilton İstanbul Bosphorus & Online Yayın