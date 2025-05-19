Bugün çocuklar yalnızca şefkate değil, güçlü ve güvenli bağlara da her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyor. Ancak yaşadığımız toplumda çocuklar; kimi zaman mağdur, kimi zaman fail olarak suçla karşı karşıya kalıyor. Her geçen gün artan çocuk istismarı, suça sürüklenme ve duygusal ihmal vakaları, sadece bireysel değil, toplumsal bir çöküşün habercisi. İşte bu nedenle, “Güvenli Yuva Konferansı”, 27-28 Mayıs 2025 tarihlerinde Hilton İstanbul Bosphorus’ta ve eş zamanlı online yayınla gerçekleşiyor.

Bu yılki konferans, çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarını önceleyen, onları korumanın ötesine geçerek duygusal, fiziksel ve sosyal olarak güvenli ortamlar yaratmayı hedefleyen bir yaklaşımla düzenleniyor. Çocuğun merkeze alındığı bu iki günlük program; ruh sağlığı profesyonellerinden sosyal hizmet uzmanlarına, eğitimcilerden hukukçulara kadar birçok alandan uzmanı bir araya getiriyor. Konferans boyunca yapılacak paneller, atölyeler ve konuşmalar, çocukların maruz kaldığı riskleri azaltmak kadar; onları destekleyen, güçlendiren ve seslerini duyurabilecekleri sistemler kurmanın yollarını da tartışmaya açıyor.

Güvenli Yuva Konferansı, çocukların sağlıklı gelişimi için sadece bireylerin değil, tüm toplumun sorumluluk alması gerektiğini hatırlatıyor. Daha güvenli bir gelecek, daha adil bir toplum ve çocukların kendilerini güvende hissedebileceği bir yaşam inşa etmek mümkün!