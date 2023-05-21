Ekranda tam 9 sezon ve belirli aralıklarla yer alan Çocuklar Duymasın dizisi için şaşırtan bazı gerçekler bulunuyor. Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ’un başrolünde oldukları Çocuklar Duymasın için en şaşırtan gerçek ise Haluk karakteri oldu. Dizinin projesi ilk hazırlandığında düşünülen Haluk’un Tamer Karadağlı değil, Şahap Sayılgan olduğu öğrenildi.

Damatlar karıştı!

Yapımcı Süleyman Nebioğlu’un senarist Birol Güven’e, “Ben buldum başrolü, Ferhunde Hanımlar dizisindeki damat!” demişti. Ancak Birol Güven damatları karıştırmıştı.

Nebioğlu’nun aklındaki isim ortanca damat Şahap Sayılgan, Güven’in anladığı ise küçük damat Tamer Karadağlı’ydı. Karışıklık sonucunda Karadağlı’ya tam 3 kez teklif gelir. Ünlü oyuncu rolü, o dönemde 3. bir sit-com tutmaz düşüncesiyle hep reddeder ancak görüşmeye gittiğinde rolü almış bir şekilde odadan çıkar. Sayılgan ise sadece 1 sezon sonra, reyting rekorları kıran fantastik çocuk dizisi Sihirli Annem’in başrolü olur.