Yapımcılığını Poll Films by Polat Yağcı’nın üstlendiği ‘Efes’in Sırrı’, 2026’nın en eğlenceli aile filmlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Zeynep Çiçekoğlu Süner’in kaleme aldığı, hikayesi Kamuran Süner’e ait olan, yönetmenliğini Gökhan Tiryaki’nin üstlendiği film; ‘Efes’in Sırrı’, küçük büyük herkesi, gizem, dostluk ve cesaret dolu bir maceraya davet ediyor.

Antik dünyanın görkemini günümüzle buluşturan film, içine kapanık Tuna’nın hayatına bir anda giren sıra dışı misafirlerle atıldığı macerayı konu alıyor. Bir kazı alanında ortaya çıkan gizemli bir olay sonucu aniden çocuk bedenine dönen arkeologlar, Tuna’nın sıradan dünyasını değiştirirken ona cesaretin kapılarını açıyor. Bu tuhaf ama eğlenceli karşılaşma, hem Tuna hem de dostları için unutulmaz bir keşif yolculuğuna dönüşüyor.

Tuna, okul arkadaşı Damla ve artık yaşıtları haline gelmiş arkeologlarla birlikte, bir yandan Efes’in kadim sırlarını çözmeye çalışırken diğer yandan peşlerine düşen ajanlardan kurtulmak zorundadır. Ekibin zamanla aralarındaki bağ güçlenirken merak, cesaret, dayanışma ve büyümenin ne demek olduğuna dair eğlenceli ve sıcak bir maceraya adım atarlar.

Filmin oyuncu kadrosunda Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Sarp Apak, Mert Ege Ak, Lina Çetinkaya, Leya Kırşan, Gamze Karta, Emir Berke Zincidi, Zeynep Çiçekoğlu Süner, Nazlı Yağcı, Ebrar Demirbilek, Ayaz Gülşen, Kaan alp Dayı, Ayaz Çoban, Masal Ayşe Gencer, Ayça Bilir, Sara Yılmaz ve Abdullah Şahin ve Tarık Papuççuoğlu ve Oya Başar yer alıyor.