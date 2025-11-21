Destek Yayınları, psikoloji alanındaki çalışmaları ve psikosomatik yaklaşımlarıyla tanınan Klinik Psikolog ve Psikoterapist Zeynep Dizmen‘in yeni kitabı “Çocuk Hastalıkları ve Duygusal Sebepleri”ni okurla buluşturdu. Kitap, çocuklarda görülen fiziksel rahatsızlıkların arkasında çoğu zaman görünmez şekilde var olan duygusal yükleri, şahitlikleri ve aile içi dinamikleri detaylı şekilde ele alıyor.

Psikokinezyoloji, total biyoloji, psikanalitik psikoterapi ve bütüncül terapi alanlarında uzun yıllardır çalışan Dizmen; hastaneler, üniversiteler ve kurumlarda verdiği eğitimlerde edindiği tecrübeyi bu kitapta sade, anlaşılır ve dönüştürücü bir dille aktarıyor.

Eserde, bademcik iltihabından alerjilere, karın ağrılarından davranışsal tepkilere kadar yüzlerce yaygın çocukluk semptomunun altında yatan duygusal sebeplere yer veriliyor; her bölümde ise iyileşmeye yönelik pratik terapötik cümleler ve yönlendirmeler bulunuyor.

Dizmen, anne–çocuk ilişkilerindeki bağlanma örüntülerinin, çocuğun maruz kaldığı şahitliklerin ve bastırılan duyguların fiziksel bedende nasıl karşılık bulduğunu bilimsel bir zeminle açıklıyor. Kitap, hem ebeveynlere hem de çocuklarla çalışan uzmanlara, çocuk hastalıklarını “sadece fizyolojik bir sorun” olarak değil, çocuğun duygusal dünyasının sesi olarak okumayı öğreten kapsamlı bir rehber sunuyor.