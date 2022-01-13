Her yıl Nisan ayında Kaliforniya‘da gerçekleşen müzik ve sanat festivali Coachella‘da bu yıl sahne alacak isimler belli oldu.

Şeyma Subaşı başta olmak üzere Türkiye‘den de ünlü isimlerin katıldığı ve birbirinden renkli kostümlerin giyildiği Coachella festivalinde, bu sene yine birbirinden ünlü dünyaca isimler sahne alacak. Açıklanan listeye göre, 2022‘de festivalin baş sanatçıları Harry Styles, Billie Eilish ve Kanye West oldu.

İki hafta sürecek olan festivalin ilk gününde Harry Styles açılışı yapacak, cumartesi günü Billie Eilish sahne alırken, pazar günü yapacağı Kanye West‘in sahnesiyle festival sona erecek.

Pandemiden dolayı iptal edilen ve en son 2019 yılında gerçekleşen Coachella festivali, bu sene iki yıl sonra ilk kez düzenlenecek. 15 Nisan‘da başlayacak olan festival, 24 Nisan‘da sona erecek.