Coach markası anneler günü için yaptığı kampanya çekimiyle oldukça ilgi gördü. “I Got It From My Mom” ( Annemden aldım) kampanyası özünde, parçalarının nesilden nesile aktarılmasından ilham alıyor, annelerin akıl hocası ve moda ilham perisi olduğunun altını çiziyor. Yakın ve uzaktaki annelere tatlı bir övgü olan kampanyanın, modelleri koordine edici kıyafetler giymiş Jennifer Lopez, Tommy Dorfman, Noah Beck ve Jessica Kelly gibi dünyaca ünlü isimlerden ve annelerinden oluşuyor.

