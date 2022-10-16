“Çizgili triko nasıl kombinlenir?”, “En şık çizgili triko kombini hangisi?” gibi sorulara ışık olmaya geldik!

Sonbahar-Kış sezonunun gelmesiyle kapsül dolapların vazgeçilmez parçası çizgili trikolar trend oldu, herkesin üzerinde göreceğimiz bu basic parçayı kombinlerimize nasıl uyarlayabileceğimize bir göz atalım.

Blazer ceketlerinizin üzerine atarak yapacağınız kombinlerde oldukça tarz bir görünüm sağlayabilirsiniz. Ofis hayatınızda gömleklerin üzerine giyebilir oxford veya kısa topuklu ayakkabılarınızla tamamlayarak ofis şıklığınızı yaratabilirsiniz. Birbiriyle uyumlu sade parçaları bir araya getirerek günlük şıklık sağlayabilirsiniz. Gösterişsiz ama kaliteli bir görünüm elde edebilirsiniz. “Çizgili triko”nuzu midi ya da mini eteklerle, uzun bir çizme veya oxford ayakkabınızın içine giyeceğiniz uzun çoraplarınızla kombinleyebilirsiniz. Yine yapacağınız açık renk tercihleri ile büyük logolu aksesuarlardan uzak durarak daha zengin bir görünüm elde edebilirsiniz.

Sezonun trendlerinden olan deri pantolonlar çizgili trikolarla spor bir şıklık yaratacaktır. Yırtık jeanler ve kovboy çizmelerle kombinlerseniz trendsetter olabilirsiniz. Peki siz bu trendi yakalamayı düşünüyor musunuz? Oluşturduğum looklardan ilham almak için kombin önerilerime bakabilirsiniz.

Dilan Peker Melik

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