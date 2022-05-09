Rus internet fenomeni Alina Yoga, gittiği Bali’de kutsal bir ağacın önünde çıplak poz verdikten sonra göğüslerini ağaca sürttü. Alina, fotoğrafı instagram hesabından paylaştıktan sonra Balili olan bir takipçisi fotoğrafı görüp polise haber verdi. Bali kanunlarına göre bu davranışı ile suç işleyen Alina’nın yakalanması için polis çalışma başlattı. Yakalanması durumunda beş yıl hapis veya ağır para cezası alacak.

Babakan tapınağında bulunan 700 yıllık ağaç yerel halk tarafından kutsal olarak görülüyor. İnsanlar ağacın önünde durup dualarının kabul olması için gözyaşı döküyor.

Öte yandan yaptığı hatayı far etmesinin ardından fenomen sosyal medya hesabından Balili takipçilerinden ve yerel halktan özür diledi.