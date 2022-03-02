‘Best Of Europe Awards’ adlı ödül töreni önceki akşam Çırağan Saray’ında gerçekleşti. Birçok ünlü ismin katıldığı törende, sunuculuk görevini Burcu Esmersoy ve Yavuz Seçkin üstlendi.



Ödül yağmuru

Ivana Sert, Valentin Rosier, Ebru Polat, Hande Yener gibi isimlerin ödül aldığı gecede, dünyaca ünlü Romanyalı genç pop yıldız Alexandra Stan, ‘Yılın En İyi yabancı Kadın Pop’ ödülünü alırken, “Mob Ami “şarkısıyla tanınan dünyaca ünlü Romanyalı pop yıldız Serena ise, ‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı’ ödülüne layık görüldü. Özge Ulusoy, geceye özel düzenlenen defilede podyuma çıktı.

Ebru Polat’ın iddialı elbisesi

Gecede ‘Yılın Girişimci İş Kadını’ ödülünü alan Ebru Polat, transparan elbisesiyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

En stil kadın

Gecede ‘En Stil Kadın’ ödülüne layık görülen Ivana Sert, “Şık olmak için zengin olmaya gerek yok. Ben pazardan da giyiniyorum. İkinci el markalar da kullanıyorum. Beni tanıyan bilir, çok fazla para harcamıyorum” dedi.