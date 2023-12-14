Yılın bu dönemi, dışarısı soğukken pijamanızı, belki de çoraplarınızı giyerek yatanlardan olabilirsiniz. Bu halde bile sabahları titremekten yataktan çıkmak istemiyorsunuzdur. Ancak uzmanlar yine de kıyafetleri çıkararak uyumayı öneriyor. Çıplak bir şekilde uyumanın hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından yararlı olduğunu, uyandıktan sonraki saatler için de pozitif etki gösterdiğini vurguluyor.

İngiliz uyku uzmanı ve psikoterapist Sammy Margo, “Pek çok kişi kışın sıkı giyinmenin sıcak kalmak için en iyi yöntem olduğunu düşünürken, çıplak uyumak ise vücut sıcaklığını dengeleyerek uyku kalitesini artırır” dedi.

Margo, “Bu, soğuk aylarda sıcak ve rahat kalmanın yanı sıra vücudumuza çok ihtiyaç duyulan sağlık desteğini de sağlamanın şaşırtıcı ama etkili bir yoludur” dedi. Hala ikna olmadıysanız uzman isim, çıplak uyumanın yararlarını şöyle sıraladı:

Daha hızlı uykuya dalarsınız: Vücut sıcaklığı, uyku zamanlamanızda çok önemli bir rol oynar. Bu, uyku/uyanıklık döngünüzü kontrol eden dahili vücut saatiniz olan sirkadiyen ritminizle bağlantılıdır. Derin bir uykuya dalmak vücudunuzun soğumasıyla bağlantılıdır, bu nedenle çıplak uyuyarak vücudunuzun soğumasına izin vermek size uyku zamanının geldiğinin sinyalini verebilir. Bu, potansiyel olarak daha hızlı uykuya dalacağınız ve dinlendirici bir uykuya geçiş yapacağınız anlamına gelir.

Vücut sıcaklığı, uyku zamanlamanızda çok önemli bir rol oynar. Bu, uyku/uyanıklık döngünüzü kontrol eden dahili vücut saatiniz olan sirkadiyen ritminizle bağlantılıdır. Derin bir uykuya dalmak vücudunuzun soğumasıyla bağlantılıdır, bu nedenle çıplak uyuyarak vücudunuzun soğumasına izin vermek size uyku zamanının geldiğinin sinyalini verebilir. Bu, potansiyel olarak daha hızlı uykuya dalacağınız ve dinlendirici bir uykuya geçiş yapacağınız anlamına gelir. Cildi iyileştirir: Cilt sorunlarına yol açabilecek gözeneklerin tıkanmasını önlemek için yatmadan önce makyajınızı çıkarmak çok önemli. Ancak aynı prensip tüm vücudunuz için de geçerli. Giysisiz uyumak cildin daha iyi havalandırılmasını kolaylaştırabilir, cildiniz özgürce nefes alabileceği ve sağlığını koruyabileceği için sivilce gibi cilt sorunları olasılığını azaltabilir.

Cilt sorunlarına yol açabilecek gözeneklerin tıkanmasını önlemek için yatmadan önce makyajınızı çıkarmak çok önemli. Ancak aynı prensip tüm vücudunuz için de geçerli. Giysisiz uyumak cildin daha iyi havalandırılmasını kolaylaştırabilir, cildiniz özgürce nefes alabileceği ve sağlığını koruyabileceği için sivilce gibi cilt sorunları olasılığını azaltabilir. Kendine güveni artırır: Çıplak uyumak, doğal halinizi benimsemenizi teşvik ettiği için özsaygınızı ve beden imajınızı artırabilir.

Çıplak uyumak, doğal halinizi benimsemenizi teşvik ettiği için özsaygınızı ve beden imajınızı artırabilir. Bağlanma ve güven ilişkisi: Kışın eşinizle çıplak uyumak, fiziksel ve duygusal yakınlığın artmasına neden olabilir. Bağlanma ve güven ile ilişkili bir hormon olan oksitosin salgılayabilen ten tene teması teşvik eder ve bu da sonuçta ilişkinizi geliştirir.