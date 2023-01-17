Çukur dizisindeki Timsah Celil karakteriyle tanıdığımız 34 yaşındaki oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, pandemi döneminde aldığı kararla birlikte cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu. Hayatına Meli Bendeli ismiyle devam eden başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde Netflix‘in merakla beklenen dizisi Şahmaran hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz‘i buluşturan Şahmaran dizisinin, cast aşamasında kendisine de rol verildiğini ancak kendisini dışarda etekle gördüklerinde sözleşmeden dönüldüğünü iddia etti.

Bendeli’nin sosyal medya paylaşımının ardından ise Netflix’e tepkiler gelmeye başladı.

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