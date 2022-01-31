Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye’nin gündemine oturan cinayette 11 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında iki gündür her yerde aranan Kadir Yasak, ağabeyi Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman’ın da de olduğu öğrenildi. İki şüpheli Uğur Can B. ve Gökhan K. olay günü yakalanmıştı.

Ece Erken kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Drej Ali olarak bilinen Ali Yasak’ın kendi ismini taşıyan yeğeni Ali Yasak ve Kadir Yasak’ın yakalanmasının ardından katil zanlısı olarak aranan Seccad Yeşil ve Serkan Dakman’ın bulunması için çağrı yapmıştı. Ece Erken Seccad Yeşil’in cinayet gecesi Fatih Sipahi’nin evinde kaldığını belirttiği paylaşımının ardından Fatih Sipahi’den çok konuşulacak bir dizi paylaşımla yanıt geldi.

Fatih Sipahi kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ece Erken’in, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katil zanlılarını tanıdığını iddia ederek, zanlılardan Serkan Dakman ile yıllar önce Çeşme’de tatil yaptığını öne sürdü.