Çin, Marvel filmleri üzerinde üç yıldır uyguladığı resmi olmayan yasağa son verdi. Ülke bu süreçte Disney’in bilet satışlarında yüzlerce milyon kayıp yaşamasına neden olmuştu. En son ”Spider-Man: Far From Home”un gösterime girdiği Çin, 7 Şubat’ta ilk defa Marvel filmlerini vizyona sokacak.

Geçtiğimiz Kasım ayında dünyanın her yerinde beğeniyle izlenen “Black Panther: Yaşasın Wakanda“nın Çin’de 7 Şubat’ta vizyona gireceği duyuruldu. Ardından 17 Şubat tarihinde ”Ant-Man and The Wasp: Quantumania” sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. Geçmişte Çin’de gişe rekorları kıran Marvel filmlerinden ”Black Panter” 2018’de 105 milyon dolar kazanırken, ”Ant-Man and the Wasp” aynı yıl 121,2 milyon dolar hasılat elde etmişti.

İlginizi çekebilir: