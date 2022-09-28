Yağ bezeleri, tıp dilinde ‘lipom’ olarak adlandırılan ve vücutta herhangi bir bölgede oluşan içi yağ dolu olan küçük bezelerdir. Kadın bedeni erkeklere oranla daha yağlı bir genetiğe sahip olduğundan dolayı, yağ bezeleri kadınlarda daha sık rastlanan bir durumdur. Özellikle bu duruma yüz bölgesinde sahip olan bir çok insan yağ bezelerinden kurtulmanın yollarını aramaktadır.

Eğer bu küçük baloncuklardan tamamen kurtulmak istiyorsanız öncelikle altında yatan nedeni bulmalısınız. Teşhis konulmadan tedavi edilen yağ bezeleri, hangi işlem görmüş olursa olsun kendini tekrarlama eğilimine sahiptir. İsterseniz öncelikle bu küçük problemimizin sebeplerinden bahsedelim. Yağ bezelerinin en yaygın sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz;

·Genetik yatkınlık

·Yüksek kolestrol

·Metobolik hastalıklar ve sağlıksız beslenme başlıca nedenlerdir.

Şimdi gelelim bu problemimizden en hızlı hangi şekilde kurtulabileceğimize. Yüzde oluşan minik yağ bezelerinden kurtulmanın en etkili yöntemi plazma işlemidir. Plazma yöntemi ile bezeler yakılır ve olduğu yerden küçük dokunuşlarla kazınır. Bu işlem öncesinde anestezik krem kullanıldığından dolayı işlem sırasında bir ağrı veya acı hissedilmez.

Peki plazma işlemini yaptıramıyorsak yağ bezelerimizden kurtulmamız mümkün değil mi? Tabiki evde kendi yöntemlerimizle de cildimizdeki bu küçük problemimizi azaltabilmemiz ve hatta kurtulabilmemiz mümkün. Gelin bu kolay yöntemlere birlikte göz atalım.

Aloe Vera

Yağ bezesi denildiğinde akla ilk olarak aloe vera gelir. Aloe vera jelinin yağ bezelerini yumuşatma ve küçültme etkisi vardır. Bu sayede bezelerden kurtulmanın en etkili yöntemlerinden biri olarak kullanılır. Evde yetiştirmesi çok kolay olan bu bitkinin jelinden bir miktar alıp her gün problemli bölgeye uyguladığımızda yağ bezelerimizin zaman içerisinde küçülüp yok olduğunu görebiliriz.

Pirinç Suyu

Pirinçler berrak su akıncaya dek yıkanır ve sonrasında haşlanır. Haşlamanın suyu biraz çekilince pirincin suyu süzülür ve süzülen su bir kaba alınıp bekletirilir. Pirinç suyu soğuduktan sonra bir pamuk yardımı ile yağ bezelerimizin üstüne sürülür. Bu işlem bezeler küçülmeye başlayana dek her gece yatmadan önce uygulanır. Sabah bu bölgemizi ılık su ile durulamayı unutmayalım.

Çay Ağacı Yağı

Çay ağacı yağı bir çok probleme iyi gelen doğal bir bitkisel yağdır. Genel olarak akne ve sivilcelerin oluşumunu engelleyen bu bitkisel yağ, yağ bezelerini yok etme konusunda oldukça etkili bir yöntem. Fakat bu bitkisel yağ hassas ciltlerde alerjik reaksiyon gösterebileceğinden dolayı doktor kontrolü ile kullanılması gerekir. Antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip bu yağ, göz çevresi olmamak şartıyla problemli bölgeye bir pamuk yardımı ile sürülür. Sabah bu bölge ılık su ile yıkanır. Bu işlem en fazla bir hafta tekrarlanır.

Kükürt Sabunu

Kükürt sabunu antimikrobiyal özelliği sayesinde cilt problemleri için kullanılmaktadır. Bu sabunun bir diğer özelliklerinden biri de ciltteki fazla yağı emebiliyor olmasıdır. İşte tam olarak bu sebeple yağ bezesi tedavisi için kullanabileceğimiz muhteşem bir doğal yöntemdir. Kükürt sabununu ilk kez kullanacaksanız eğer günde bir kez ıslak yüz üzerinde masaj yaparak deneyebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda cildiniz ürüne alıştıysa, kademeli olarak uygulamayı günde 2 veya 3 kullanıma çıkartabiliriz.

Elma Sirkesi

Elma sirkesi, ciltteki tüm ölü hücreleri arındırmaya destek sağladığı gibi cildin Ph dengesini de düzenleyerek yağlı ciltler için bir mucize sunuyor. İşte her evde bulabileceğimiz elma sirkesiyle de yağ bezelerimizden kurtulabilmemiz mümkün. Bir pamuk yardımı ile problemli bölgemize uygulayabileceğimiz bu ürün, cildimizdeki yağ dengesini sağlayarak bezelerin oluşumunu azaltma etkisine sahiptir. Normal ciltler bu ürünü günde bir kez uygulayabilirken hassas ciltlerin ise iki günde bir uygulaması tavsiye edilir.

Başak Umut

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