Kusursuz bir cilt tüm kadınların ortak hayalidir. Hamilelik, sık kilo alıp verme, genetik yatkınlık, vücudun elastikiyetini kaybetmesi ve benzeri nedenlerden dolayı cildimizde çatlaklar oluşabilir. Özellikle yaz aylarına girmeden kadınların kurtulmak istediği çatlakların oluştuktan sonra doğal yollarla düzelmesi biraz zordur ama oluşabilecek çatlakları engellemek mümkündür. Bu yüzden çatlak oluşumunu engellemek ve oluşan çatlakların artmaması için dikkat etmemiz gerekir.

Çatlak nedir?

Cilt çatlağı, derinin dermis olarak isimlendirilen tabakasında fazla gerilmeye maruz kalma sonucu oluşur. Cilt gözle görülecek kadar incelir, zayıflar ve yırtık görünümü alır. Oluşan bu çatlaklar normal teninizden farklı bir renk ve dokudadır.

Çatlak neden oluşur?

Hamilelik

Düzensiz kilo alıp verme

Az su tüketimi

Vücudun elastikiyetini kaybetmesi

Genetik faktörler

Hormonal değişimler

Ergenlik dönemi gelişimi

Ciltte oluşacak çatlakları engellemenin yolları

Bol su tüketmek

Su tüketimi sağlığımız için en önemli şeylerden biridir. Bol su tüketimi cildin kurumasını ve elastikiyetini kaybetmesi engelleyerek çatlak oluşmasını durdurur.

Dengeli beslenmek

Dengeli ve sağlıklı beslenme cilt sağlığı için çok önemlidir. Aşırı ve hızlı kilo alımları derinin genişlemesine neden olacağı için çatlak oluşumunu tetikleyebilir. Ölçülü ve dengeli kilo alımı çatlak oluşumunu engellemek için dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerdendir. Daha az yağlı yiyecek tüketmek, karbonhidrat alımını azaltmak ve hızlı kilo verdiren diyetlerden uzak durarak çatlak oluşumunu önleyebilirsiniz.

Cildi nemlendirmek

Vücudun elastikiyetini kaybetmesi çatlak oluşumuna neden olan faktörlerden birisidir. Bunu önlemek için su tüketimi ve beslenme düzeniyle beraber dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de cildi nemli tutmaktır. Bunun için yoğun nemlendirici kremler, losyonlar ve özellikle çatlak oluşumunu engellemek için olan ürünlerden kullanabilirsiniz.

Doğal Yağlar Kullanmak

Masaj yaparak uygulayacağınız hint yağı, tatlı badem yağı, zeytinyağı, kakao yağı, sarı kantaron yağı ve e vitamini içeren karışımlar cildinizin nem dengesini koruyarak çatlak oluşumunu engeller.

Kese yapmak

Cildin daha iyi nefes almasını ve kan dolaşımını hızlandırmak için banyoda kese yapabilirsiniz. İpek keseler ve at kılı fırçası ile cildinize yapacağınız masajlar kan dolaşımını arttırmaya yardımcı olacaktır. Bu işlemleri yaparken cildi nemli tutmaya özen göstermeniz gerekir.

Spor ve Egzersiz

Düzenli yapılan egzersiz ve spor vücudun elastikiyetini arttırmaya yardımcı olarak çatlak oluşmamasında cildinize yardımcı olacaktır.

Funda Baydilli

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