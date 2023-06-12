Bu hafif jel serum; içerdiği hyaluronik asit, peptitler, amino asitler ve antioksidanlar sayesinde cildinizin canlı ve parlak görünmesini sağlar. Yaşlanma karşıtı etkisiyle cildinizdeki kırışıklıkları ve çizgileri azaltır, aynı zamanda cildinizi aydınlatır.

Neofound serum, güneş lekelerinin giderilmesine yardımcı olan etkili ve yenilikçi bir yüz serumudur. Bu ürünün, cildinizdeki güneş lekelerini azaltırken aynı zamanda cildinizin sıkılaşmasına destek olan özel bir formülü de bulunmaktadır. Bununla birlikte, güneşin zararlı etkilerine karşı cildinizi korumak için Neofound serumu bu yaz güneş koruyucularla birlikte kullanmanızı önermekteyiz. Bu sayede, cildinizin hem mevcut güneş lekeleriyle mücadele etmesine yardımcı olacak hem de gelecekteki lekeleri önlemeye katkıda bulunan kapsamlı bir koruma sağlamış olacaksınız. Sağlıklı ve ışıl ışıl görünen bir cilt elde etmek istiyorsanız, güneş koruyucu ve Neofound serumun düzenli kullanımını kesinlikle göz önünde bulundurmalısınız!