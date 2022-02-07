Günümüzde gerek çalışma hayatı gerekse gündelik koşuşturmalar içerisinde kişisel bakım alanında hızlı ve pratik çözümler aramaktayız. Cilt güzelliği konusunda hemen hemen tüm uzmanlar vitaminlerin olumlu etkilerinde hemfikirler. Cildi güzelleştiren ve faydası olan vitaminler, artık doğrudan cilde uygulanarak hızlıca cilde etki edebiliyor. Cilt güzelliğine etki eden yüz mezoterapisi hakkında bilinmeyenleri Kaliteli Yaşam Kliniği Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş’a sorduk ;

Yüz mezoterapisi (mezolifting) cildi yenileyen, cilt kırışıklığı ve cilt sarkmalarına etkili olan doğal ve faydalı bir yöntemdir. Mezolifting oldukça etkili bir anti-aging tedavidir. Ciltte kollajen sentezini uyarır; gençleşme, sıkılaşma ve parlaklık sağlar. Yüz mezoterapisi sonrası cilt daha taze ve dinlenmiş görünür. Cildin elastikiyeti artar ve cilt sarkması azalır. Kırışıklıklar hafifler. Cilt aydınlık bir görünüme kavuşur.

Yüz mezoterapisi 1-4 hafta aralıklarla uygulanır. Ortalama 4-6 seans sonrası 3-6 ayda bir tekrarı yapılabilir. Yüz mezoterapisi sonuçları ikinci seanstan sonra ortaya çıkmaya başlar. Tedavi bittikten sonra cilt yenileme etkisi devam eder.

Yüz mezoterapisi yönteminde cildi yenileyen hyaluronik asit, antioksidanlar, vitaminler, mineraller ve amino asitler cilt altına minik iğnelerle uygulanır. Bu faydalı maddelerin direkt cilde verilmesi ve cildin uyarılması cildin kolajen ve elastin üretimini artırır, ciltte nemlenme artar ve cilt yenilenir.

İğne fobisi olanlara iğnesiz mezoterapi Mezopeeling

Anında etki ve lifting özelliğine sahip yeni Mezopeeling yani iğnesiz mezoterapi, hastalara iğnesiz, acısız, ağrısız, kolay uygulanan, morluk oluşturmayan, etkin bir tedavi ve çözüm sunuyor. Hassas ve keyifli bir masaj ile uygulanan iğnesiz mezopeeling, hızlı bir şekilde kırışıklıkların açılmasını , cilt kalitesinin artmasını ve cilde muhteşem bir parlaklık verilmesini sağlar.

Mezopeeling’in en önemli özelliklerinden biri içeriğinde bulunan etkin karışım. İçeriğinde güçlü antioksidanlar ve canlandırıcı asitler vardır. Ayarlanmış oranlarda TCA (Tricoloracetic Asit) ve H2O2 kombinasyonu içeren yöntem, cilde hasar vermeden fibroblast büyüme faktörlerini uyararak ciltte etki sağlar. Ayrıca içeriğinde anti-aging ve anti-leke etkisi için temel moleküller vardır.

Böylece ciltte iğne kullanmadan, iğnesiz olarak bio güçlendirme ve canlandırma sağlanmış olur. Uygulama sonrasında cilt altında kollajen üretimi ve güçlü lifting etkisi devam ederek cildi tedavi eder ve yeni kollajen oluşumunu tetikleyerek biyolojik uyarım gerçekleştirir. İlk tedaviden itibaren başlayarak; gözle görülür şekilde daha genç, daha parlak ve daha pürüzsüz bir cilde sahip olunmaya başlanır ve uzun süre kalıcılığa sahip bir sonuç elde edilir.

Mezoterapi Hangi Sorunları Gidermek İçin Uygulanır

Mezoterapi yöntemi, vücudun pek çok noktasına uygulanabildiği gibi birçok farklı durumda da tercih edilir. Genellikle tercih edildiği durumlardan bazıları şu şekildedir: