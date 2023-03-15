Cildimiz gün içinde sürekli çevresel koşullara maruz kalır. Bununla beraber beslenme, makyaj, spor ve alkol tüketimi gibi diğer faktörlerde cildimizi günlük olarak sürekli değişime maruz bırakır. Hem çevresel koşullardan korunmak hem de cildimizi uzun süre sağlıklı tutmak cilt bakımından başlıyor. Düzenli cilt bakımı makyaja etkisi ile sizleri daha sağlıklı gösterebilir.

Cilt bakımını; cildin düzenli bir şekilde ihtiyacını karşılamak şeklinde yorumlayabilirsiniz. Hazırsanız cilt bakımımızın adımlarına geçelim…

1. Temizleme

Yüzünüzü ihtiyacına göre dilerseniz suyla dilerseniz temizleyiciler ile temizleyebilirsiniz. Sabah kalktığınızda; gece cildinizdeki toksinler yüzeye çıkar, akşam ise çevresel etkenlerden dolayı gözenekler tıkanır ve çeşitli cilt sorunlarına neden olabilir. Sabah ve akşam düzenli bir şekilde cildinizi temizlemeye başladığınız takdirde etkilerini çok belirgin bir şekilde fark edeceksiniz.

2. Nemlendirme

Cilt bakımının en önemli adımlarından birisi. Makyajınızın pürüzsüz bir şekilde gün boyu sabit kalmasını istiyorsanız nemli cilt en önemli adımlardan bir tanesi. Yağlı, karma veya kuru bir cilde sahip olsanız bile nemlendirici kullanımı şart. Kış ayları ile beraber soğukların artmasıyla cildimiz tahriş olabilir, nemlendirici kullanımı bu nedenle en etkili madde.

3. Vazgeçilmez Serumlar

Cildinizin ihtiyacına göre serum kullanmak kremlerden daha kalıcı çözümler gerçekleştirebiliyor. Kırışıklıklar, lekeler, gözenekler ve bunun gibi bir çok fazla sorunun giderilmesine yardımcı olabiliyorlar. Nemlendirici bir serum ile cildinizi desteklemek, makyajınızı cildiniz ile bütünleşmesini sağlar.

4. Gözler

Gözleriniz de cildiniz kadar önemlidir. Bakımlı bir göz çevresi sizi olduğunuzdan daha sağlıklı ve genç gösterir. Uzun çalışma saatleri, genetik morluklar ve uykusuz gecelerin ardından kimi zaman göz çevreniz koyulaşır ve halkalar oluşmaya başlar. Kimi zaman ise göz altlarınızda torbalar oluşur. Bu sorunların çözümü ise düzenli gece bakım kremleri, serumlar ve göz maskeleri ile sağlanabilir. Bakımlarınızı yaptıktan sonra ise makyaj malzeme kullanımınızın azaldığını gözlemleyebilirsiniz.

5. Dudaklar ve Final!

Tüm yüzümüzü makyaja hazırladık, peki ya dudaklar? Çoğu kişinin atladığı bu adım aslında yüzümüzü ortaya çıkarıyor. Konuşurken etrafa saçtığımız mimikler dikkat çekebiliyor. Cildimizi sağlıklı bir hale getirip makyajımızın mükemmel olmasını sağladık fakat kuru ve soluk dudaklar bu görüntüyü bozabilir. Kusursuz bir görünüme sahip olmak için dudakları neme sahip olması gerekir. Lip balmlar, dudak maskeleri ve dudak nemlendiricileri ile yüzünüzü makyaja sağlıklı bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

Yaren AYDIN

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