Cilt bakımı formüllerinin güçlü yapı taşlarından olan bu bileşenler cildin nem dengesinden yara izlerinin iyileşmesine kadar birçok probleme iyi geliyor. Bunların arasında en etkili beş asit dikkat çekiyor. Bunlar salisilik asit, glikolik asit, retinoik asit (Retinol), askorbik asit (C Vitamini) ve hyaluronic asit.

Salisilik Asit

Cilt bakım ürünleri söz konusu olduğunda, sıklıkla karşınıza çıkan iki sınıf asit vardır: beta hidroksi asitler (BHA’lar) ve alfa hidroksi asitler (AHA’lar). Salisilik asit ise bir beta hidroksi asit olarak bilinir ve BHA’lar arasında yerini alır. Yapısı gereği fazla yağda hızlıca çözünebilen salisilik asit bu özelliği sayesinde ciltteki gözeneklere rahatça nüfuz edebilir. Tüm bu özellikler salisilik asidi cilt sorunlarına karşı en etkili bileşenlerden biri yapar. Siyah nokta, beyaz nokta ve sivilcelere derinlemesine nüfuz ederek tıkanmış gözeneklerin açılmasına yardımcı olur. Bu sayede eğer cilt problemleriniz yoksa, gözeneklerin tıkanması sebebiyle oluşan siyah nokta, sivilce gibi cilt problemlerinin de oluşmasının da önüne geçebilir. Salisilik asit cilde nüfuz ettiğinde gözenekleri tıkayan kir, yağ, ölü deri gibi cilt kalıntılarını çözerek bir anti- inflamatuar görevi görür ve özellikle iltihaplı sivilcelerin kaybolmasına yardımcı olur.

Glikolik Asit

Peeling etkili AHA’lar-Alfa Hidroksi Asit’ler arasında olan glikolik asit ciltteki izlerin ve ince kırışıklıkların giderilmesine yardımcı oluyor, cildi aydınlatıyor ve gözenekleri sıkılaştırıyor. Özellikle olgun, güneşten zarar görmüş, leke eğilimli veya yağlı bir cildiniz varsa, glikolik asit harikalar yaratır, ayrıca tüm cilt tipleri için kullanımı uygundur. Ölü hücreleri ve cildin yüzeyindeki saflığı bozan noktaları çözme konusundaki inanılmaz kabiliyeti sayesinde, hücre yenilenmesini arttırmaya yardımcı olur; böylece cilt daha parlak, daha taze ve daha aydınlık görünür. Yüzey kirini ortadan kaldırır ve diğer tüm ürünlerin cilde daha iyi ve daha kolay emilimini destekler. Doğrusu, bu bakım sayesinde rutin cilt bakımınızdan daha fazlasını elde edebilirsiniz.

Retinoik Asit (Retinol)

Cilt için en değerli anti-aging molekül olan Retinol’ün cilde uygulandıktan sonra dönüştüğü hali Retinoik asittir. Cilt hücrelerinin retinoik asitin komutlarını algılayan özel reseptörleri vardır. Retinoik asit cilt hücreleri ile bu reseptorler sayesinde iletişime geçer. Retinoik asit cilt hücrelerine “hasar alma ve düzgün çalış” komutları vermektedir. Retinoik asit bir çok cilt endişesinin çözümünü sağlamaktadır. Bunlar yaşlanma belirtileri, elastikiyet kaybı, sivilce, geniş gözenek, cilt lekeleri, ton eşitsizliği, rosacea, hassaslık olarak sayılabilir.

Askorbik Asit (C Vitamini)

Askorbik asit C vitamininin en etkili formudur. C vitamini doğal olarak turunç meyvelerinde bulunur. Diğer birçok vitaminden farklı olarak insan vücudu C vitamini sentezleyemez, ağız yolu ile gıdalardan veya topikal olarak cilde uygulanan serum veya C vitamini içeren ürünler aracılığı ile dışarıdan alınmak zorundadır. En güçlü antioksidandır. Cildi çevre kirliliği, sigara dumanı ve güneş ışınlarının neden olduğu serbest radikallerin hasarlarından korumaktadır. Bu sebeple mutlaka c vitaminli ürünler kullanmak çok önemlidir. C vitamini konusunda en büyük sorun stabil olmamasıdır, sulu ortamlarda hava ile temasında çok çabuk bozulabilirler. Bu yüzden açık kavanoz kremlerdeki c vitaminleri etkinlikleri sorgulanabilir. Formüllerimizdeki C vitamini özel Airless hava almayan yenilikçi ambalajlada size ulaşmaktadır. Düzenli kullanım ile cilt daha sağlıklı, pürüzsüz, aydınlık ve daha dolgun görünüm kazanırken cilt tonu eşitlenir. Aynı zamanda yaşlanma belirtileri ve kırışıklıklar üzerinde de etkili bir aktiftir.

Hyaluronic Asit

Hyaluronik asit diğer adı ile Hyaluron isminde asit kelimesi denmesine rağmen bildiğimiz asitlerden değildir şeker molekülünden meydana gelen bir glycosaminoglycandır. Cildin yapıtaşında bulunur ve cildin dolgun, nemli ve genç görünmesini sağlamaktadır. Yaş aldıkça ve güneş hasarları arttıkça cildin Hyaluronik asit üretimi azalır dolayısı ile ciltteki Hyaluronik asit miktarı azalmaktadır. Hyaluronik asit onarıcı ve nem kazandırma özellikleri ile bilinmektedir. Cildin nem oranının arttırılmasına yardımcı olarak cildi sakinleştirir ve cildin su kaybetmesini önler. Kendi ağırlığının 1000 katı kadar su tutma kapasitesine sahiptir. Aynı zamanda iyi bir antioksidandır. Hassas cilt tipleri de dahil tüm cilt tipleri Hyaluronik asit içerikli ürünler kullanabilir. Düzenli kullanım ile cilt daha pürüzsüz, neme doygun, daha dolgun yapı kazanır. Aynı zamanda ince kırışıklık, elastikiyet kaybı endişelerine de yardımcı olmaktadır. Göz çevresine de kullanılabilir.

Ayrıca yukarda anlattığımız asitler cildi, UV ışınlarına karşı daha hassas hale getireceğinden mutlaka 30 faktör ve üzeri bir güneş kremi kullanmak şart. Bununla birlikte sadece akşamları kullanılması tavsiye ediliyor.

